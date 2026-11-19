GRONINGEN (ANP) - Trainer Dick Lukkien mist zaterdag de thuiswedstrijd van zijn club FC Groningen tegen sc Heerenveen. Dat meldt FC Groningen donderdag op de eigen site. De 54-jarige trainer heeft een operatie ondergaan waarbij hij een nieuwe heup heeft gekregen en noemt zichzelf "niet wedstrijdfit".

"Uitermate vervelend, want ik voel me altijd al zeer verantwoordelijk en zeker als ik er door fysiek ongemak zelf niet bij kan zijn", reageert Lukkien. "Maar ik heb alle vertrouwen in mijn collega's die het als staf gezamenlijk oppakken."

FC Groningen is de nummer 9 van de Eredivisie met 15 punten uit de eerste twaalf speelronden. Sc Heerenveen staat met 21 punten zesde. De aftrap in de Euroborg is zaterdagavond om 21.00 uur.