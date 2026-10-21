Koning ontmoet familie en krijgt rondleiding op melkveehouderij

Koning Willem-Alexander heeft een rondleiding gekregen op een melkveehouderij in de buurt van het Overijselse Holten, waar de familie klaarstond om hem te ontvangen. "Mooi dat iedereen er staat, alle generaties. Dat is mooi om te zien", zei de koning. Hij ging met de familie op de foto en poseerde ook nog afzonderlijk met de grootmoeder.

Tijdens de rondleiding kreeg Willem-Alexander uitleg over het bedrijf, dat 125 koeien en 50 hectare grond heeft. Ook was de koning benieuwd naar de belangstelling van de jongste generatie voor het boerenbedrijf. "Wie van de kinderen is geïnteresseerd?", vroeg hij. Daar kwam nog geen concreet antwoord op.

Landbouwminister Jaimi van Essen vergezelde de koning. Hij wilde laten zien hoe boeren in de regio samenwerken aan plannen voor hun gebied en daarmee willen bijdragen aan natuurherstel. "Eigenlijk waren ze hier al een paar stappen verder en dat vind ik heel positief", aldus de minister.

Voorafgaand aan het boerderijbezoek bezochten de koning en de minister een natuurgebied. "We begonnen bij de natuur, want uiteindelijk moet het met de natuur goed gaan, want dan kunnen we vergunningen verlenen", zei Van Essen. "Maar we vragen ook wat van boeren, dus we wilden laten zien wat dat dan is, hoe daarop gereageerd wordt en wat we te doen hebben de komende jaren."