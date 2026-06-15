Media: Bayern en PSV voor 55 miljoen euro akkoord over Saibari

EINDHOVEN/MÜNCHEN (ANP) - Bayern München en PSV hebben akkoord bereikt over de transfer van middenvelder Ismael Saibari, melden diverse media in binnen- en buitenland. De kampioen van Duitsland betaalt volgens onder meer Bild, het Eindhovens Dagblad en transferexpert Fabrizio Romano 55 miljoen euro voor de Marokkaans international.

Eerder bereikte Saibari zelf al een akkoord met Bayern. De 25-jarige PSV'er moet nog wel medisch worden gekeurd. Dat zou tijdens het WK kunnen gebeuren.

Saibari was afgelopen weekend trefzeker in het eerste WK-duel van Marokko met Brazilië (1-1). Afgelopen seizoen was hij ook goed op dreef in de Eredivisie en werd hij uitgeroepen tot beste speler.