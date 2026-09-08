RAZGRAD (ANP) - Doelman Sergio Padt vertrekt na vijf jaar bij de Bulgaarse voetbalclub Ludogorets. De 36-jarige Nederlander heeft in overleg met de clubleiding zijn contract laten ontbinden, zodat hij ergens anders aan de slag kan gaan.

Ludogorets nam Padt in 2021 over van FC Groningen. In 152 wedstrijden hield hij 67 keer de nul. Padt won met Ludogorets vier keer de landstitel, twee keer de nationale beker en vijf keer de Bulgaarse Supercup.

"Ik wil de fans van Ludogorets, mijn ploeggenoten en het clubbestuur bedanken. Samen hebben we veel prijzen gewonnen en geweldige momenten beleefd. Mijn kinderen zijn opgegroeid in Razgrad. De stad zal altijd een speciale plek in mijn hart hebben. Ik wens Ludogorets veel succes in de strijd om de titel", aldus Padt op de website van Ludogorets.