De Duitse regisseur Wim Wenders haalt zijn film Wrong Move uit 1975 voorlopig "uit alle huidige vormen van distributie en vertoning" na kritiek van actrice Nastassja Kinski. De actrice werd op 13-jarige leeftijd met ontbloot bovenlijf in beeld gebracht en zei tegen de Duitse krant Süddeutsche Zeitung dat ze zich niet beschermd voelde door de regisseur.

"Ik erken dat Nastassja Kinski destijds beter beschermd had moeten worden", schreef Wenders (80) woensdag in een verklaring op sociale media. "Daarvoor bied ik je mijn excuses aan, Nastassja, zonder voorbehoud, zonder mitsen en maren. Alleen een open en respectvolle uitwisseling kan ons ertoe brengen standpunten te heroverwegen en verantwoordelijkheden opnieuw te beoordelen", aldus de regisseur.

De advocaat van Kinski zegt in een reactie aan persbureau AFP dat deze stap "al lang had moeten gebeuren". "Meer dan tien jaar lang zijn alle pogingen van mevrouw Kinski en mijzelf om hierover gehoord te worden mislukt", aldus de advocaat.