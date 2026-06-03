Prins William tapt bier in Londense 'bar voor iedereen'

Prins William heeft woensdag bij zijn bezoek aan The Prince of Peckham Pub achter de bar plaatsgenomen om zijn tapskills te tonen. Op beelden is te zien hoe de Britse troonopvolger samen met de oprichter van de bar, Clement Ogbonnaya, een pint tapt.

De bar in Peckham is een gemeenschappelijke ruimte die is opgericht vanuit de gedachte dat een pub een plek voor iedereen kan zijn. Met het initiatief Chatty Patty wordt bijvoorbeeld wekelijks gratis thee geserveerd, terwijl mensen met elkaar in gesprek kunnen. Volgens de bar helpt dit om eenzaamheid te verminderen en creëert het zinvolle lokale contacten en een hechte gemeenschap. William tapte onder meer een biertje en vergeleek dit met het glas dat Ogbonnaya had getapt. De twee schuimkragen kwamen min of meer gelijk uit, waarna William de oprichter lachend de hand schudde.

Eerder op de dag bracht de prins van Wales ook een bezoek aan de voedselbank in Peckham, de wijk in Londen waar ook de bar is gehuisvest. Hier ontmoette William onder meer medewerkers, vrijwilligers en de mensen die door de voedselbank geholpen worden.