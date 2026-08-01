KUALA LUMPUR (ANP) - De voorzitter van de Aziatische voetbalbond AFC, Salman bin Ibrahim Al Khalifa, 'verwelkomt' de terugtrekking van het FIFA-plan om een deel van de commerciële rechten te vermarkten. Dat laat de AFC weten in een reactie op de eigen site. In de nacht van vrijdag op zaterdag trok wereldvoetbalbond FIFA het plan terug, na een boycot vanuit Europa en afwijzing door Noord- en Midden-Amerika en Azië.

"De toekomst van het wereldwijde voetbal moet altijd worden gevormd door degelijke raadpleging, een collectieve dialoog en respect voor de bestaande bestuursstructuren binnen onze sport", zegt Al Khalifa.

FIFA-voorzitter Gianni Infantino werd onder meer door de Europese voetbalbond UEFA en vanuit zijn eigen organisatie verweten ondemocratisch te hebben gehandeld bij het opstellen van het plan. De Aziatische bond zegt wel open te staan voor initiatieven die de eenheid binnen het voetbal versterken en bijdragen aan de groei van de sport.

"Ik ben trots dat al onze leden zij aan zij stonden en het de AFC toevertrouwden om namens hen antwoorden te zoeken in een zaak van immens belang voor de toekomst van het wereldwijde voetbalbestuur", besluit de voorzitter.