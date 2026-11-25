Wijnand Speelman heeft woensdag 100 kilometer hardgelopen voor de actie Hollen tot we Tollen. De radio-dj liep tot hij niet meer kon voor de Nederlandse Brandwonden Stichting, het goede doel van 3FM Serious Request 2026. Hij heeft hiermee 154.870 euro opgehaald.

Speelman begon om 07.40 uur met rennen en stopte rond 21.30. Hij hoopte van tevoren al dat hij de 100 kilometer zou halen. "Ze denken allemaal dat sommige dingen onmogelijk zijn, maar je moet het gewoon doen", vertelde hij direct na afloop aan zijn 3FM-collega Jamie Reuter op de radio.

"Ik wil even alle meelopers bedanken, dat sowieso", vervolgde hij. Ook bedankte hij "de luisteraars die aan de kant stonden, iedereen en alle hulp hier, alle collega's. Deze is niet van mij, deze is van ons, echt waar. Laat het een inspiratie zijn. We kunnen echt bergen verzetten met elkaar."

Derde keer

Normaal gesproken verzorgt Speelman samen met Reuter het ochtendprogramma tussen 06.00 uur en 09.00 uur op de zender. Morgen doet hij die "vanaf het bankie". "Er is een soort kastje bij mij thuis neergezet, zodat ik morgen gewoon de ochtendshow kan doen."

Het is de derde keer dat hij hardloopt voor 3FM Serious Request. Tijdens de vorige twee acties liep hij 86 en 75 kilometer.