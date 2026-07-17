William Shatner (95) treedt in september op met heavymetalband

William Shatner treedt op 20 september voor het eerst op met zijn nieuwe band The *uckers. De show vindt plaats tijdens het Amerikaanse muziekfestival Riot Fest in Chicago, meldt People Magazine. De 95-jarige Star Trek-acteur maakte eerder dit jaar bekend een heavymetalband te beginnen.

De band bestaat verder uit ervaren rockmuzikanten en speelt nummers uit Shatners eerdere muzikale werk, aangevuld met liedjes van zijn komende album What the F Is Heavy Metal.

"Ik heb altijd geloofd dat muziek, net als de ruimte, draait om ontdekken", zegt de Canadees Shatner. "Riot Fest is precies de plek waar alles kan gebeuren. We brengen volume, intensiteit en een paar verrassingen."

Riot Fest probeerde de acteur volgens de organisatie al meer dan tien jaar naar het festival te halen. Op het affiche staan dit jaar ook onder anderen Twenty One Pilots, Alanis Morissette, Morrissey, Iggy Pop, Pixies en Patti Smith.