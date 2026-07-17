Hoge Raad verwerpt beroep KNVB, Vitesse behoudt proflicentie

DEN HAAG (ANP) - Vitesse mag de licentie om betaald voetbal te spelen behouden. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad, die het cassatieberoep van voetbalbond KNVB heeft verworpen.

Daarmee blijft het vonnis van het gerechtshof van Arnhem uit september 2025 overeind. Het hof besliste toen in een spoedappel dat de KNVB de proflicentie van de club uit Arnhem niet onvoorwaardelijk had mogen intrekken. Vitesse kreeg daarop de licentie terug en kon weer aan de competitie in de eerste divisie meedoen.

Volgens de voorzitter van de Hoge Raad is het gerechtshof in zijn beoordeling 'voldoende terughoudend' geweest en wegen de belangen van Vitesse zwaarder dan die van de KNVB. "Het intrekken van de licentie heeft verstrekkende gevolgen voor Vitesse, de sanctie staat niet in redelijke verhouding tot de aan Vitesse gemaakte verwijten en overtredingen", luidde zijn toelichting.

Bodemprocedure

Het besluit komt niet geheel onverwacht, want de advocaat-generaal trok begin mei al de conclusie om het beroep van de KNVB af te wijzen en Vitesse de proflicentie te laten behouden. De Hoge Raad neemt doorgaans dat advies over.

Het vonnis van de Hoge Raad betekent niet dat de slepende kwestie rond de proflicentie van Vitesse al is afgerond. Er loopt nog altijd een bodemprocedure, die inhoudelijk is en waarin de rechter een definitief besluit zal nemen over de licentie.