Japan wijzigt wet voor troonopvolging keizershuis

Het Japanse parlement heeft de wet op troonopvolging gewijzigd, zo meldden Japanse media vrijdag. De wet wijzigt op twee punten: het wordt mogelijk voor verre mannelijke familieleden om de troon te bestijgen en vrouwelijke leden mogen hun status binnen de keizerlijke familie behouden, ook als ze met een burger trouwen. De wijzigingen richten zich niet op de vraag of vrouwen de troon zouden mogen bestijgen, iets waar volgens recente peilingen wel brede steun voor is in Japan.

De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako hebben één kind: de 24-jarige prinses Aiko. Ondanks haar populariteit kan zij de troon niet bestijgen, omdat ze vrouw is. De toekomst van het keizershuis hangt momenteel af van de 19-jarige prins Hisahito. Hij is de zoon van kroonprins Akishino, de jongere broer van keizer Naruhito, en de enige jonge mannelijke troonopvolger. De anderen zijn al op leeftijd, zoals de 60-jarige kroonprins Akishino, de jongere broer van keizer Naruhito.

Mocht Hisahito geen mannelijke nakomelingen krijgen, dan kan, zo voorziet de wetswijziging, een mannelijke nazaat van een zijtak van de familie de troon bestijgen. Vrouwelijke leden, zoals prinses Aiko, hoeven door de wetswijziging hun status binnen de keizerlijke familie niet langer op te geven als ze willen trouwen. Hun echtgenoten of kinderen kunnen echter niet toetreden tot de keizerlijke familie en blijven burgers.