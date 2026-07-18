William Spaaij wil geen kinderen meer

Musicalacteur William Spaaij is van plan zich te laten steriliseren. Na de geboorte van zijn tweede kind afgelopen mei is zijn gezin compleet.

"Mijn vrouw en ik zijn met z'n tweeën nogal vruchtbaar en een derde kind is ongetwijfeld geweldig als die overweging uit liefde is, maar bij ons spelen tijd, financiën, werk en überhaupt de tropenjaren doorkomen een rol", legt Spaaij zijn voornemen uit in AD-magazine Mezza. "Het is goed zo, er mag een knoop in."

Spaaij en zijn partner Liza Kollau verwelkomden op 5 mei dochter Loua. In 2023 werden ze ouders van zoon Bowie.