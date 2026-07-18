Wolter Kroes vreesde niet voor zijn leven na ziekenhuisopname

Wolter Kroes heeft geen enkel moment voor zijn leven gevreesd toen hij vorig jaar op de intensive care belandde met een hersenvliesontsteking. "Helemaal niet", zegt de 57-jarige zanger zaterdag in De Telegraaf-bijlage Zomer. Dat komt volgens hem ook omdat het niet om een bacteriële infectie ging.

"Ik was vooral moe, maar voelde me verder niet ziek", kijkt Kroes, die drie maanden niet kon optreden, terug. "Sowieso ben ik nooit met de dood bezig. Qua werk was ik echter wel van plan het rustiger aan te doen, maar de hectiek sluipt er toch ongemerkt weer in. Mijn voornemen was maximaal vier optredens in de week. Nou, er staan er nu al zeven. Eigenlijk is dat te veel."

Volgens Kroes is zijn agenda "een machine die doorgaat". "Tussen 2008 en 2011 deed ik vierhonderd optredens per jaar; dat gaat niet meer", weet hij. "Op maandag ben ik altijd helemaal gesloopt. Logisch ook, want ik kan niet stilstaand zingen. De tent moet compleet uit zijn dak en ik ga helemaal los. Dat kost energie."

Na zijn ziekenhuisopname ging Kroes wel gezonder leven. Hij is inmiddels 14 kilo afgevallen. "Want vijf dagen op de intensive care met een infectie en alle medicatie die ik heb gehad, zet je wel aan het denken. Het was een behoorlijke aanslag op mijn lichaam."