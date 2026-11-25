BAKOE (ANP) - FC Barcelona heeft de uitwedstrijd tegen Sabah in de Champions League eenvoudig gewonnen. De ploeg van trainer Hansi Flick zegevierde met 1-4.

Anthony Gordon maakte de eerste doelpunten van de bezoekers (0-2). Daarna scoorden Karim Adeyemi en Gabriel Jesus. Joy-Lance Mickels trof bij een achterstand van 0-4 doel voor de thuisploeg.

Frenkie de Jong had een basisplaats bij de kampioen van Spanje. De middenvelder speelde opnieuw centraal in de defensie van de bezoekers. De licht geblesseerde sterspeler Lamine Yamal ontbrak bij FC Barcelona.

Barcelona heeft 12 punten na vijf speelronden. Sabah blijft op een puntentotaal van drie staan.