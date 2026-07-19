Wisselende reacties op halftime-show bij WK voetbal

De eerste halftime-show bij de finale van het WK voetbal kan online op wisselende reacties rekenen. Onder anderen cabaretier Peter Pannekoek is weinig positief over de show tijdens de rust van de wedstrijd tussen Spanje en Argentinië.

"Bizar slechte regie en als je dan toch een halftime-show wil doen: zo'n mash-up van artiesten werkt bijna nooit", schreef Pannekoek in zijn Instagram Stories. "Kies voor één iemand en geef die totale zeggenschap. Werkt vaak geweldig zoals je zag bij de super bowls van Beyoncé, Rihanna, Kendrick Lamar en Bad Bunny."

Op X deelt ook regisseur Martin Koolhoven zijn oordeel: "Dit was niet heel indrukwekkend". Op het platform zijn nog meer kritische reacties te vinden, al zijn er ook mensen positief over de show. Ook maken sommige mensen grapjes over dat het beter was geweest als Orgel Joke was komen spelen. De 77-jarige artiest was gevraagd om een show te geven in de Verenigde Staten rond het WK, maar dat ging uiteindelijk niet door.

Jim Bakkum

Tijdens de pauzeshow traden onder anderen BTS, Madonna, Shakira en Justin Bieber op. Jim Bakkum uitte zich op Instagram positief over het optreden van Bieber. "Hou van gedurfde keuzes. Klein op zo'n groot event. Hulde. En heb hem nog nooit zo mooi horen zingen. Die ken wel wat die Bieb."

Wayne Rooney, voormalig international voor Engeland, had weinig woorden nodig voor zijn oordeel. Zijn favoriete moment was toen het afgelopen was, zei hij bij de BBC. "Ik vind veel van die artiesten wel goed, maar ik vond het 'crap'."

In aanloop naar de finale klonk al vaker kritiek op de keuze om een halftime-show te organiseren. De onderbreking van de wedstrijd duurde een klein half uur, terwijl de rust normaal zo'n vijftien minuten duurt.