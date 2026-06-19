Keizerin Masako toch aanwezig bij bezoek aan Bloesempark

De Japanse keizerin Masako is vrijdagmiddag toch aanwezig bij een bezoek aan het Bloesempark in het Amsterdamse Bos. Haar aanwezigheid bij het bezoek was vooraf niet aangekondigd.

De keizerin vergezelde keizer Naruhito tijdens een wandeling door het park en later bij het planten van een kersenboom. Daarmee sluit het Japanse keizerspaar het vierdaagse staatsbezoek aan Nederland af.

Masako treedt niet altijd op de voorgrond tijdens buitenlandse bezoeken. De 62-jarige keizerin kampt al jaren met gezondheidsproblemen waardoor ze voldoende rust moet nemen.