Messi vindt foto met Lamine Yamal als baby 'bizar'

NEW YORK (ANP/DPA) - Ook Lionel Messi zelf vindt de foto van hem met Lamine Yamal als baby "bizar". Negentien jaar later treffen de Argentijnse oud-speler van FC Barcelona en de huidige Spaanse aanvaller van de Catalanen elkaar in de finale van het wereldkampioenschap voetbal. "Destijds is er een foto van ons gemaakt toen hij nog een baby was, en nu staan we tegenover elkaar in een WK-finale", zei de 39-jarige vedette tijdens een persconferentie in New York.

Als speler van de Catalanen ging een nog jonge Messi in 2007 voor een liefdadigheidskalender op de foto met een willekeurige baby. Dat dit Lamine Yamal was, was toeval. De foto van het tweetal ging na de doorbraak van Lamine Yamal al viraal en nu in aanloop naar de WK-finale opnieuw.

Lamine Yamal (19) behoort volgens Messi nu al "tot de beste spelers ter wereld". Dat gunt hij het toptalent ook, vanwege zijn eigen verleden bij FC Barcelona.