VILA-REAL (ANP) - De Spaanse voetbalclub Villarreal heeft Iñigo Pérez vastgelegd. De 38-jarige trainer komt over van Rayo Vallecano en heeft een contract voor drie seizoenen getekend bij de nummer 3 van La Liga.
Pérez was sinds februari 2024 coach bij Rayo Vallecano en eindigde met die club als achtste in de Spaanse competitie. Ook kwam hij tot de finale van de Conference League, maar die verloor Rayo van Crystal Palace.
Villarreal werd derde in de competitie en kwalificeerde zich daarmee voor de Champions League voor volgend seizoen. Pérez volgt zijn landgenoot Marcelino op, die sinds 2023 de trainer was bij de club.