De politie in Noorwegen zet woensdag rond het afscheid van koning Harald ongeveer 3000 agenten in. Dat heeft politiebaas Håkon Skulstad gezegd tegen het Noorse persbureau NTB. Naar verwachting komen tienduizenden Noren op de gebeurtenis af.

De Noorse koning overleed vorige week vrijdag op 89-jarige leeftijd. Eerder liet de politie al weten dat de uitvaart waarschijnlijk de grootste veiligheidsoperatie ooit wordt in Noorwegen. Er worden bij de uitvaart veel hoogwaardigheidsbekleders verwacht.

Ook werd al duidelijk dat er zo'n 3500 militairen worden ingezet. Zij zullen vooral een ceremoniële functie hebben. Zo staat de helft daarvan opgesteld langs de route tussen het paleis en de Domkerk, waar de uitvaart plaatsheeft.

Het centrum van Oslo wordt ingericht als veiligheidszone. Iedereen die naar binnen wil, moet door een beveiligingscontrole en zijn bagage laten controleren. Auto's, e-steps en fietsen worden uit het centrum geweerd.