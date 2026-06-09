De politie in Amsterdam heeft een 35-jarige verdachte aangehouden voor de mishandeling van de zoon van columnist en publicist Yesim Candan. In een verklaring aan Het Parool reageert Candan opgelucht.

"Ik ben zo blij. Ik heb amper geslapen sinds het gebeurd is." Afgelopen week maakte de columniste bekend dat haar minderjarige zoon was aangevallen met een kettingslot. Hij raakte daarbij gewond.

"De afgelopen week heb ik veel steun gevoeld van de politie, die zich heel hard heeft ingezet om hem te pakken." In een bericht op Instagram bedankt Candan de politie voor haar werk en burgemeester Halsema van Amsterdam voor haar betrokkenheid. Met haar zoon gaat het inmiddels beter. "Hij is heel sterk geweest", aldus de columniste.