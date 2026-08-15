De Belgische koning Filip heeft de hulpdiensten bedankt voor hun inzet bij de brand in de Hoge Venen. Filip bedankte onder anderen Defensie, brandweerlieden uit de regio en Duitse brandweerlieden die zijn gekomen om te helpen bij de bestrijding van de brand, zo schrijft het Belgische hof op sociale media.

De koning had ook contact met de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Hij liet zich door de gouverneur informeren over de ontwikkeling van de brand in het natuurgebied in het oosten van België.

Door de veenbrand worden straten in Sourbrodt en het nabijgelegen Bütgenbach geëvacueerd. België krijgt bij de bestrijding van de brand hulp van Duitsland en de EU.