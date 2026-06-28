Yuki Kempees overweldigd door ervaringen op WK voetbal

Yuki Kempees kan nauwelijks geloven wat hij allemaal meemaakt op het WK voetbal in de Verenigde Staten en Mexico. Zondagavond treedt hij voor duizenden fans op tijdens een fanfestival in Monterrey, vlak na een concert van Enrique Iglesias.

"Ik weet het ook niet meer… het lijkt wel alsof ik in een simulatie terecht ben gekomen", schrijft Kempees, vooral bekend als voormalig lid van Kris Kross Amsterdam. "Maar wat ben ik dankbaar voor dit alles, zo dankbaar dat ik het zelf niet kan geloven. Nee, nog steeds niet."

Kempees maakt samen met FeestDJRuud en Yves Berendse onderdeel uit van het entertainmentteam rond het Nederlands elftal. Afgelopen week was hij ook steeds bij de populaire fanwalks aanwezig.