Argentinië beducht voor 'zeer lastig' Kaapverdië op WK voetbal

ARLINGTON (ANP) - Argentinië lijkt Kaapverdië, de tegenstander van de regerend wereldkampioen in de zestiende finales op het WK voetbal, niet te onderschatten. De ploeg van bondscoach Lionel Scaloni sloot de groepsfase na een overwinning op Jordanië (3-1) af als winnaar van groep J.

"We voelen ons goed, nu moeten we rusten en nadenken over wat er komen gaat, en dat wordt moeilijk", zei aanvaller Lautaro Martínez tegen verslaggevers na de laatste groepswedstrijd. Lionel Messi schitterde daarin als WK-topscorer aller tijden opnieuw met zijn negentiende WK-treffer.

Ook teamgenoot Giovani Lo Celso keek vooruit naar het duel met de WK-debutant. "Vanaf nu is het zaak om de bladzijde om te slaan en te denken aan Kaapverdië, dat een zeer lastige tegenstander zal zijn." De Afrikaanse ploeg met vijf geboren Rotterdammers zorgde voor een stunt door zich met drie gelijke spelen te plaatsen voor de knock-outfase.

Argentinië treft Kaapverdië in de nacht van vrijdag op zaterdag in het Miami Stadium.