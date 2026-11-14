Yves Berendse heeft zijn eerste van twee concerten dit weekend in de Ziggo Dome in Amsterdam geopend. De show van de zanger was uitverkocht.

In een video op Instagram laat hij weten "het niet normaal" te vinden. De zanger laat zien dat hij de hele dag gerepeteerd heeft en klaar is voor het publiek. "Tot zo", sluit hij de video af.

Berendse brak bij het grote publiek door met zijn hit Terug In De Tijd, die 33 weken in de Top 40 stond. Ook scoorde hij hits met nummers als Alleen met Jou en Nachtenlang.

De zanger stond vorig jaar ook al in de Ziggo Dome. Zondagmiddag geeft hij zijn tweede optreden van dit weekend in de Amsterdamse concertzaal.