Een kringloopwinkel in het Zeeuwse Oostburg wil een bijzonder fotoalbum met oude foto's van de Oranjes schenken aan koning Willem-Alexander. Het album werd ingeleverd door een Belgische vrouw, meldt Hart van Nederland.

In het album zitten onder meer een foto van prinses Juliana in Zeeuwse klederdracht en een ansichtkaart uit 1906. Vrijwilliger Gerry Fieret ontdekte pas later wat er in het album stond. Wie de vrouw is die het album inleverde en waarom ze ervan af wilde, is niet bekend.

De kringloopwinkel hoopt op hulp van commissaris van de Koning Hugo de Jonge. Die vindt het volgens Hart van Nederland een mooi gebaar. De provincie Zeeland gaat onderzoeken hoe het album bij de koning terecht kan komen.