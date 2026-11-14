Koning Charles heeft op zijn 78e verjaardag Elton John bedankt voor zijn muziek door de jaren heen. De Britse vorst deed dat zaterdag in een speciale aflevering van de Apple Music-radioshow van de zanger.

Charles en John spraken onder meer over het vijftigjarig bestaan van The King's Trust, de liefdadigheidsorganisatie die de koning in 1976 oprichtte. De vorst bedankte de zanger ook voor zijn muzikale bijdrage door de jaren heen.

Charles vierde zaterdag zijn 78e verjaardag. Ook David Beckham stond op sociale media stil bij de verjaardag van de Britse koning.