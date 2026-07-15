Argentinië start halve finale WK tegen Engeland met Simeone

ATLANTA (ANP) - Bondscoach Lionel Scaloni van de Argentijnse voetballers heeft zijn basisopstelling voor de halve finale van het wereldkampioenschap tegen Engeland op één positie aangepast in vergelijking met de kwartfinale tegen Zwitserland. Middenvelder Rodrigo De Paul maakt plaats voor aanvaller Giuliano Simeone. De Paul zit wel op de reservebank.

Argentinië wijkt daarmee af van de voorgaande duels dit toernooi en start met drie aanvallers en drie middenvelders in plaats van twee aanvallers en vier middenvelders. Simeone krijgt voorin ondersteuning van aanvoerder Lionel Messi en Julián Álvarez.

Nu De Paul zijn plaats kwijt is, vormen Leandro Paredes, Enzo Fernández en Alexis Mac Allister het middenveld. De verdediging is onveranderd.

Regerend wereldkampioen Argentinië kan zich in Atlanta voor de zevende keer voor de WK-finale plaatsen, tegenstander Engeland voor de tweede keer.