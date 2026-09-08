BARCELONA (ANP) - Trainer Giovanni van Bronckhorst staat woensdag met Feyenoord voor een bijna onmogelijke opgave tijdens de uitwedstrijd tegen FC Barcelona in de Champions League. "We moeten onze club zo goed mogelijk vertegenwoordigen", zei hij tijdens een persconferentie in Camp Nou. "We spelen tegen een ploeg die steeds dichter bij een moment komt dat ze dit toernooi kunnen winnen. Ze zijn niet vaak kwetsbaar. Maar als er zo'n moment komt, dan moeten we dat herkennen."

Van Bronckhorst trof veel oude bekenden bij zijn terugkeer in Camp Nou, waar hij vier seizoenen speelde. Hij schudde de handen van personeel van het stadion en zag journalisten die hem volgden toen hij twee landstitels en de Champions League met FC Barcelona won. "Dit was als kind mijn droomclub en is dat nog steeds", zei hij. "Het is raar om hier als tegenstander te zijn."

Barcelona is het seizoen uitstekend begonnen. De club is na vier competitiewedstrijden nog zonder puntenverlies. Het doelsaldo van 17-2 zegt ook wel iets over de vorm van de kampioen van Spanje. "Het wordt heel moeilijk voor ons", erkende Van Bronckhorst. "Ze hebben op alle posities zoveel goede spelers. Ze spelen met plezier. Ze voetballen zo snel en aantrekkelijk. Mensen komen met plezier naar dit stadion."

Supporters van Feyenoord zijn massaal naar Barcelona gekomen. De club uit Rotterdam mocht 2986 kaartjes voor het bezoekersvak verdelen, maar het heeft er alle schijn van dat er veel meer supporters naar de Spaanse stad zijn gekomen. FC Barcelona heeft extra veiligheidsmaatregelen genomen en wil voorkomen dat er fans van Feyenoord op tribunes zitten die bestemd zijn voor supporters van de thuisploeg. In de praktijk is dat vaak lastig te controleren.