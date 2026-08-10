Marius Borg Høiby gaat in beroep tegen de beslissing van de rechtbank om zijn voorarrest ongewijzigd te verlengen, meldt het Noorse persbureau NTB. De rechtbank van Oslo bepaalde maandag dat hij niet op vrije voeten komt met een contactverbod en enkelband, maar met een enkelband thuis moet blijven.

"De uitspraak van de rechtbank in Oslo is inmiddels aangevochten", meldt Høiby's advocaat Petar Sekulic aan NTB. Met het besluit van de rechtbank op maandag blijft de situatie van de zoon van kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen onveranderd. Net als afgelopen maand mag Høiby het voorarrest thuis uitzitten. Hij hoopte maandag te horen dat hij vrijgelaten zou worden onder voorwaarde dat hij een contactverbod met elektronisch toezicht zou krijgen.

De rechter oordeelde dat de kans groot is dat Høiby nieuwe strafbare feiten zou plegen als hij zou worden vrijgelaten onder de omstandigheden die hij en zijn advocaten hadden gevraagd. Advocaat Sekulic is van mening dat het herhalingsrisico inmiddels is afgenomen. Het is nu aan het gerechtshof om te oordelen over het vervolg van de voorlopige hechtenis.

Eerder maandag liet Høiby weten niet te snappen dat justitie zijn voorarrest opnieuw wil verlengen. "Ik heb er alles aan gedaan om het Openbaar Ministerie te laten zien dat er geen gevaar is voor herhaling", zei Høiby maandag tijdens een zitting over zijn voorarrest in de rechtbank van Oslo.

De zoon van Mette-Marit werd half juni veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor onder meer twee verkrachtingen en mishandeling. Hij ging tegen de uitspraak in beroep. De zaak dient naar verwachting volgend jaar bij het gerechtshof in Oslo.