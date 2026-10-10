LONDEN (ANP) - Chelsea heeft in de Premier League een overtuigende zege geboekt. De Londenaren zetten voor eigen publiek Bournemouth met 5-1 aan de kant.

Oud-Ajacied Jordan Henderson scoorde twee keer. De middenvelder opende in de tweede minuut de score met een schot dat via de binnenkant van de paal het doel inging. Halverwege de tweede helft bepaalde Henderson uit een fraaie vrije trap de eindstand.

Chelsea kon een overwinning goed gebruiken. De laatste wedstrijd voor de voorbije interlandperiode ging met 3-0 verloren bij Brentford.

Oranje-international Jorrel Hato bleef bij Chelsea op de reservebank zitten. Emmanuel Emegha (Chelsea) en Justin Kluivert (Bournemouth) ontbraken met blessures.