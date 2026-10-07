Zangeres Loona hoeft geen royalty's te betalen aan de eigenaar van de studio waar zij in 2010 haar cover van het nummer Vamos a la Playa opnam. De rechtbank in Amsterdam heeft de eisen van studio-eigenaar Martijn de Vries woensdag afgewezen.

De Vries vond dat hij recht had op een deel van de inkomsten van het nummer. Loona en De Vries maakten daarover in juni 2010 afspraken, maar die overeenkomst liep volgens de rechtbank in 2011 af. Ook is de termijn waarbinnen De Vries op basis van die afspraken geld kon opeisen inmiddels verstreken. Volgens de rechtbank is daarnaast niet gebleken dat Loona en De Vries later nieuwe afspraken hebben gemaakt over de royalty's.

"Dat de studio-eigenaar op grond van het auteursrecht aanspraak zou kunnen maken op meer royalty's dan hij in de periode 2010-2011 heeft ontvangen, heeft hij niet duidelijk kunnen maken", aldus de rechtbank.

De rechtbank heeft daarom alle eisen van De Vries afgewezen en bepaald dat de studio-eigenaar de proceskosten van Loona moet betalen.

Vamos a la Playa is een remake van de gelijknamige single van Miranda uit 1998 en niet van de uit 1983 afkomstige zomerhit van Righeira. De cover van Loona werd geen hit in Nederland, maar wel in onder meer Frankrijk en Wallonië.