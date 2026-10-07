De gewapende man die dinsdagavond door de politie werd neergeschoten bij het koninklijk paleis in Stockholm is woensdag aangehouden. Hij wordt verdacht van ernstige bedreiging, melden Zweedse media.

De man had een mes bij zich en gedroeg zich agressief, waarna agenten op hem schoten. Hij raakte ernstig gewond, maar niet levensbedreigend. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk waarom de man een mes bij zich had en of hij het op iemand had gemunt.

Tijdens het incident was er geen lid van de koninklijke familie in het paleis.