Zaterdagprogramma Spoorpark Live ook geannuleerd

Ook het zaterdagprogramma van Spoorpark Live gaat niet door. Vanwege de aanhoudende hitte is de vergunning voor zaterdag ook ingetrokken, meldt de organisatie op de site. "De veiligheid van onze bezoekers, artiesten, crew en alle medewerkers op het terrein staan uiteraard op de eerste plaats. Maar dat maakt dit besluit niet minder pijnlijk", aldus het festival.

Eerder op vrijdag annuleerde het festival ook het programma op vrijdag vanwege code rood. Kaarthouders krijgen "op korte termijn" bericht van Ticketmaster over de terugbetaling. "Bedankt voor jullie lieve berichten, begrip en steun vandaag. Dat doet ons goed", schrijft het festival.

Ook het festival Bij Ons In Brabant moest zowel de vrijdag als de zaterdag schrappen. De festivals Concert at Sea, Lago Lago en Jera on Air gaan dit weekend vooralsnog wel door.