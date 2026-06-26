KNVB mag amateurcompetities op zaterdag en zondag samenvoegen

UTRECHT (ANP) - De KNVB mag vanaf het komende seizoen ook de competities van de op zaterdag en op zondag voetballende teams in de tweede en derde klasse samenvoegen. Dat probeerden acht op zondag spelende clubs nog voor de start te voorkomen via een voorzieningenrechter, maar die wijst hun bezwaren van de hand.

De afgelopen jaren werden alle amateurniveaus boven de tweede klasse al samengevoegd. In twaalf jaar tijd zijn zo'n zevenhonderd eerste teams uit de zondagcompetitie verdwenen, waardoor die is uitgehold, betoogde de bond. Niveauverschillen binnen poules en reisafstanden worden groter en dus biedt samenvoeging uitkomst.

De clubs hadden bezwaren rond onder meer ruimtegebrek op de zaterdag, clubcultuur en eerste elftalspelers die met de eigen wedstrijd in de problemen komen als het door hen getrainde jeugdteam op dezelfde dag speelt.

Omdat de samenvoeging in een breder perspectief gebeurt om het amateurvoetbal toekomstbestendig te maken, mag de bond de plannen van de rechter voorlopig doorzetten. Na de zomer volgt nog een uitspraak in een bodemprocedure.