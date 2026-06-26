Koning Harald betuigt medeleven na aardbevingen in Venezuela

Koning Harald van Noorwegen heeft zijn medeleven betuigd na de aardbevingen in Venezuela. In een verklaring aan interim-president Delcy Rodríguez, gedeeld door het Noorse hof, schrijft de koning "diep bedroefd" te zijn door het grote aantal slachtoffers.

"Namens mijzelf en het Noorse volk betuig ik mijn oprechte deelneming aan het Venezolaanse volk", schrijft Harald. Ook vraagt hij Rodríguez zijn "diepste medeleven" over te brengen aan de nabestaanden en iedereen die door de ramp is getroffen.

Venezuela werd in de nacht van woensdag op donderdag Nederlandse tijd getroffen door meerdere aardbevingen. Volgens interim-president Delcy Rodríguez zijn daarbij meer dan 589 mensen om het leven gekomen.