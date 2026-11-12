BUENOS AIRES (ANP/RTR) - Lionel Scaloni blijft bondscoach van de Argentijnse voetballers. De Argentijnse voetbalbond meldt dat de 48-jarige trainer zijn contract heeft verlengd tot en met het komende WK in 2030.

Scaloni volgde in augustus 2018 Jorge Sampaoli op, die na het tegenvallende WK in Rusland moest vertrekken.

Onder leiding van Scaloni won Argentinië in 2022 in Qatar de wereldtitel. In de finale werd Frankrijk verslagen. Dit jaar bereikten de Argentijnen opnieuw de WK-finale. Spanje was daarin in juli te sterk.