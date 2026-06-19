Oranje traint zonder Quinten Timber voor vertrek naar Houston

KANSAS CITY (ANP) - Het Nederlands elftal is zonder Quinten Timber aan de laatste training voor de tweede groepswedstrijd op het WK van zaterdag tegen Zweden begonnen. De middenvelder heeft een lichte hersenschudding overgehouden aan een botsing met een ploeggenoot op de training van donderdag en is niet inzetbaar tegen Zweden.

Ronald Koeman traint met 25 spelers op het complex van de voetbalsters van KC Current in Kansas City. Oranje stapt na de training op het vliegtuig naar Houston, waar de bondscoach en Jan Paul van Hecke een persconferentie geven. De verdediger rondde donderdag zijn transfer naar Tottenham Hotspur af. De club uit Londen betaalt naar verluidt zo'n 60 miljoen euro voor hem.

Koeman vertelt tijdens de persconferentie mogelijk iets over zijn plannen voor het duel met Zweden, dat net als Japan vaak met vijf verdedigers speelt. Oranje verspeelde in de eerste groepswedstrijd van het WK twee keer een voorsprong tegen Japan (2-2). Zweden haalde uit tegen Tunesië (5-1).

De wedstrijd tussen Nederland en Zweden begint zaterdag om 19.00 uur Nederlandse tijd.