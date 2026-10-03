Op de laatste dag van het Italiaanse staatsbezoek aan Monaco hebben president Sergio Mattarella en prins Albert een bezoek gebracht aan het Oceanografisch Museum van Monaco. Tijdens dit bezoek kwam de inzet van Monaco voor het behoud van de oceanen naar voren, evenals de samenwerking hiervoor met Italië, meldt het Monegaskische hof.

Het is het eerste staatsbezoek van Italië aan Monaco. De dochter van de Italiaanse president Mattarella vergezelde haar vader tijdens het tweedaagse bezoek. Op een video van het hof is te zien dat de twee door prins Albert meegenomen worden langs grote aquaria en een replica van een oud schip.

Voor de Italiaanse president huiswaarts keerde, legden de twee staatshoofden ieder nog een officiële verklaring af over de samenwerking tussen Italië en Monaco. "Deze historische relatie, die vele gezichten kent en rijk en vruchtbaar is, is simpelweg een vriendschap", sprak Albert.