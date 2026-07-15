Zoon Kötter en Reesema in ziekenhuis: twee polsen gebroken

De zoon van Kim Kötter en Jaap Reesema is in het ziekenhuis beland na een val van een speeltoestel in Spanje. De 8-jarige Youp heeft volgens de presentatrice en zanger twee botten per pols gebroken. Op Instagram schrijft Kötter dat haar zoon vanaf ongeveer 2,5 meter naar beneden viel en vervolgens twee uur geopereerd werd.

"Opgevangen met zijn polsen, aan ene kant zijn geluk. Had veel erger kunnen zijn", deelt Kötter bij een foto van een brancard. De moeder van drie zonen schrijft dat Youp donderdag nog naar het academisch ziekenhuis moet in Spanje. Zondag gaat het gezin terug naar huis en eenmaal in Nederland moet de zoon nog langs de traumachirurg. "Rechts is wat complexer. Ik bespaar jullie (en Youp) de foto's. Voor de rest lijkt alles goed te gaan."

Kötter noemt de communicatie met alleen Spaans sprekende artsen en verpleegkundigen nog "een uitdaging". Ze noemt de mensen in het ziekenhuis wel "ontzettend lief" en benadrukt dat ze een beetje Spaans begrijpt.

"Youp heeft het zo ontzettend goed gedaan! 6 weken beide armen in het gips, wordt een uitdaging. Maar het had zoveel erger kunnen zijn", sluit Kötter af bij een laatste foto van de armen van Youp in het gips.