Meghan feliciteert filmcrew met Emmy-nominatie

Meghan, de hertogin van Sussex, is trots dat haar serie With Love, Meghan is genomineerd voor een Emmy Award. In een bericht op sociale media feliciteert de vrouw van prins Harry haar team voor hun harde werk.

"Van harte gefeliciteerd aan de geweldige crew, producenten en het team dat heeft meegewerkt", schrijft Meghan op Instagram. De Netflix-serie werd dinsdag genomineerd in de categorie Outstanding Lifestyle Program van de Daytime Emmy Awards. De televisieprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan programma's die overdag worden uitgezonden.

In de lifestyle-serie deelt de hertogin van Sussex haar tips over onder meer gastvrouwschap, koken en tuinieren. Tot nu verschenen twee seizoenen van de Netflix-serie, die is opgenomen in haar woonplaats Montecito.

Andere kanshebbers in de categorie van Meghan zijn de programma's A Different Breed, George to the Rescue, The Motherhood en The Wizard of Paws. De winnaar wordt onthuld op vrijdag 30 oktober 2026 tijdens de 53e editie van de Daytime Emmy Awards.