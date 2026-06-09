De Belgische koning Filip heeft dinsdag een bezoek gebracht aan de gevangenis in de Antwerpse Begijnenstraat. De koning werd tijdens zijn bezoek bijgepraat over de impact van de overbevolking op het leven in Belgische gevangenissen en over de inzet van het personeel in deze moeilijke werkomstandigheden.

Volgens Belgische media bezocht Filip gedetineerden en cipiers en sprak hij met gevangenisdirecteurs over overbevolking in de gevangenis. De koning bracht volgens Het Nieuwsblad ongeveer 2,5 uur door in de gevangenis.

In België zijn overvolle gevangenissen al vele jaren een probleem. In een toespraak begin dit jaar kaartte Filip de kwestie nog aan. Hij riep toen op het probleem "krachtdadig" aan te pakken.