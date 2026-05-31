VAR kan op WK ingrijpen bij corners en verkeerd gegeven kaarten

ZÜRICH (ANP) - De videoscheidsrechter (VAR) kan tijdens het WK voetbal ook ingrijpen als de scheidsrechter een verkeerde beslissing heeft genomen over een hoekschop en bij het uitdelen van een gele of rode kaart aan de verkeerde speler. Dat heeft scheidsrechtersbaas Pierluigi Collina van de FIFA tijdens een bijeenkomst met internationale media waaronder het ANP bekendgemaakt.

De beslissingen maken onderdeel uit van een aantal wijzigingen die vanaf 1 juli in werking treden en al op het eindtoernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico van kracht zijn. Het WK begint op 11 juni.

Oud-scheidsrechter Collina (66) kondigde in aanloop naar het WK verschillende wijzigingen aan. Zo kunnen voetballers die hun mond met een hand of shirt bedekken om iets naar een tegenstander te roepen een rode kaart krijgen.

Regels

Spelers kunnen volgens de Italiaan wel zonder problemen met een hand of shirt voor hun mond op vriendschappelijke wijze met ploeggenoten converseren. Verder moeten spelers bij een wissel binnen tien seconden het veld verlaten en moet een speler bij een blessurebehandeling buiten het veld minimaal een minuut wachten voordat hij weer aan het spel mag deelnemen. Een doeltrap en een ingooi moeten binnen vijf seconden worden genomen. Anders volgt er een hoekschop voor de tegenstander of gaat de ingooi naar het andere team.

De VAR, die in 2017 voor het eerst tijdens de Confederations Cup in Rusland werd gebruikt, krijgt meer mogelijkheden om in te grijpen. Niet alleen bij een verkeerd gegeven hoekschop, maar ook als een tweede gele kaart onterecht is gegeven en tot een uitsluiting leidt. De VAR mag op het WK ook ingrijpen als een verkeerde speler een gele of rode kaart heeft gekregen. En ook als de kaart naar een speler van het verkeerde team is gegaan.

Pauzes

De scheidsrechtersbaas maakte verder bekend dat er tijdens de 104 wedstrijden op het WK halverwege iedere helft een pauze van drie minuten zal plaatsvinden zodat spelers even bij kunnen komen. Verder worden teams geacht bij blessures van doelverdedigers niet naar de kant te gaan om contact te hebben met hun coaches.

Collina verwacht dat de nieuwe regels in de praktijk niet voor grote veranderingen zullen zorgen. "We gaan ervan uit dat spelers de nieuwe tijdslimieten zullen respecteren", zo zei de oud-arbiter die in januari 2017 werd aangesteld als voorzitter van de scheidsrechterscommissie. De Italiaan houdt zich in die rol bezig met het ontwikkelen van het scheidsrechtersbeleid en de invoering van nieuwe spelregels.