Míchel wijzigt zes posities in opstelling Ajax tegen Willem II

AMSTERDAM (ANP) - Ajax-trainer Míchel Sánchez heeft zijn elftal voor de inhaalwedstrijd in de Eredivisie tegen Willem II op zes posities gewijzigd ten opzichte van de 5-1-overwinning op Fortuna Sittard van zaterdag. In de Johan Cruijff ArenA wordt dinsdagavond om 20.00 uur afgetrapt.

Maarten Paes staat onder de lat in plaats van Marc ter Stegen. In de defensie blijft het centrale duo Youri Baas en Thilo Kehrer staan, zij waren beiden trefzeker tegen Fortuna. Owen Wijndal start linksachter in plaats van Caio Henrique. Rechtsachter speelt Lucas Rosa in plaats van Anton Gaaei.

Het middenveld bestaat uit Julian Brandt, Davy Klaassen en Jorthy Mokio. Er is geen basisplaats voor Sofyan Amrabat. In de voorhoede spelen Steven Berghuis, Kasper Dolberg en Oscar Gloukh. Dat gaat ten koste van Tolu Arokodare en Oliver Edvardsen.

Ajax staat na vijf wedstrijden vijfde met 10 punten. Bij een overwinning stijgen de Amsterdammers naar plek 4. Willem II won dit seizoen nog niet en staat met 2 punten zeventiende.