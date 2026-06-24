FC Utrecht legt transfervrije linksback Paredes vast

UTRECHT (ANP) - FC Utrecht heeft de Amerikaanse linksback Kevin Paredes transfervrij vastgelegd. De 23-jarige voetballer stond sinds begin 2022 onder contract bij VfL Wolfsburg, waarmee hij vorige maand degradeerde uit de Bundesliga. De viervoudig international van de VS kwam door een voetblessure de afgelopen twee seizoenen niet veel in actie. Daarvoor kreeg hij wel veel speeltijd.

Paredes is in Utrecht de opvolger van Souffian El Karouani, die de club na het afgelopen seizoen transfervrij verliet. De Amerikaan heeft een contract getekend voor een seizoen met een optie voor nog twee jaar.

"Hoe ik mezelf zou omschrijven? Als een wingback. Iemand die er heel erg van houdt om aan te vallen. Iemand die graag rent, maar dat betekent niet dat ik het verdedigende werk laat lopen. Ik ben altijd gedisciplineerd. Maar van nature heb ik wel een drang naar voren", zegt Paredes op de website van zijn nieuwe club.