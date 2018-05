Bewaar dit eten niet in de koelkast

We zijn snel geneigd, zeker als het warm weer is, om alles wat voeding betreft zoveel mogelijk in de koelkast te bewaren. Dan blijft het lekker lang vers, toch? Nou, niet in alle gevallen. Deze voedingsmiddelen kun je beter niet in de koelkast bewaren, ook niet als het zomer is.

Bananen

Als je bananen in de koelkast bewaart worden ze zwart. Waarom? Door de kou stopt het rijpingsproces en verliezen ze hun zonnige kleur. In de fruitschaal bewaren dus!

Uien

Uien die in de koelkast bewaard worden, worden zacht en kunnen eerder gaan schimmelen. Ze doen het beter op een donkere, droge plek, bijvoorbeeld in een kelderkast.

Rode wijn

Waar witte wijn het goed doet in de koelkast, moet je rode wijn nooit in de koelkast bewaren. Hierdoor wordt de wijn namelijk niet alleen te koud, maar verliest die ook zijn intense en volle smaak. Zonde dus.

Olijf- en zonnebloemolie

Wanneer je olijf- of zonnebloemolie in de koelkast bewaart, verandert deze in een harde, bijna boterachtige substantie. Je kunt deze oliën het beste op het aanrecht bewaren.

Basilicum

Net als de meeste verse kruiden kun je basilicum het beste in een glaasje water bewaren, alsof het een bosje bloemen is. Basilicum heeft namelijk de neiging om geuren van andere producten op te nemen, wat in de koelkast sneller gebeurt.

Knoflook

Knoflook wil liever bewaard worden op een donkere plek, bijvoorbeeld bij uien. Wanneer je knoflook in de koelkast bewaart, zal het op een gegeven moment gaan spruiten. Daarnaast kan het ook sneller gaan schimmelen.

Ananas

Ananas is heerlijk voor als het warm weer is, maar koel het fruitstuk niet. Als een ananas in aanraking komt met koude temperaturen worden de enzymen die het fruit doen rijpen, vernietigd. Hierdoor behoudt de ananas niet zijn typische zoete smaak.

Avocado’s

Als je avocado nog niet rijp is, moet je die niet in de koelkast bewaren. Hier zal het fruit namelijk niet verder rijpen. Is je avocado wel rijp? Dan kun je die prima in de koelkast bewaren.

Tomaten

Tomaten worden niet lekkerder als je ze in de koelkast bewaart. Ze verliezen hun textuur en zoetige smaak. Je kunt ze gewoon in de fruitschaal bewaren, net als een komkommer trouwens.

Brood

Even je boterham in de koelkast bewaren? Niet doen. Brood droogt uit in de koelkast. Je kunt brood beter op het aanrecht of in de vriezer leggen.

