Ambtenaar Culemborg verdacht van corruptie

Een ambtenaar van de gemeente Culemborg wordt verdacht van corruptie. Het gaat om omkoping, oplichting en witwassen. Dat meldt de politie.

Onderzoek in Culemborg en Tiel

De politie heeft vandaag een woning in Tiel doorzocht en bij twee gemeenten onderzoek gedaan. Daarbij zijn digitale en fysieke bewijsstukken gevorderd. Ook is er beslag gelegd op een auto, woning en bankrekeningen. De betrokken ambtenaar is niet aangehouden, maar wordt op een later tijdstip verhoord.

Valse facturen

Bij de gemeenten zouden valse facturen zijn ingediend en ook uitbetaald. Dat gebeurde eerst bij de gemeente Tiel en later bij de gemeente Culemborg. De ambtenaar zou hierbij betrokken zijn en hier mogelijk ook van geprofiteerd hebben. Onderzoek moet uitwijzen om hoeveel geld het precies gaat.

Op dit moment wil de politie nog geen mededelingen doen over de identiteit van de man of verdere details van het onderzoek prijsgeven.

Corruptie in Nederland

Nederland doet het niet slecht wat betreft corruptie. Op de Transparency International Index staan we op de achtste plek van minst corrupte landen. Desondanks is Nederland in juli nog op de vingers getikt door de Raad van Europa, omdat Nederland te weinig doet om corruptie in de top van de politiek tegen te gaan.

De Nationale Politie heeft vorig jaar nog een team opgericht dat zich speciaal bezig houdt met ambtelijke corruptie. Het was toen nog niet duidelijk hoe groot de omvang was, maar de eerste signalen waren ‘voldoende ernstig om een speciaal team op te richten’, aldus korpschef Henk van Essen.