Justitie in Noorwegen wil dat het voorarrest van Marius Borg Høiby, de zoon van koningin Mette-Marit, opnieuw met vier weken wordt verlengd. Zijn huidige hechtenis loopt maandag af, twee dagen voor de uitvaart van zijn stiefopa koning Harald.

De 29-jarige Høiby zit zijn voorarrest sinds medio juni onder elektronisch toezicht thuis uit. Het Openbaar Ministerie wil die regeling nu opnieuw verlengen, melden Noorse media. Hij mag zijn huis alleen voor werk of school verlaten en voor bijzondere gelegenheden zoals een ziekenbezoek.

Afgelopen week kreeg hij meermaals toestemming om naar buiten te gaan in verband met het overlijden van Harald. Zo was hij maandag in het paleis om de kist van de koning te begeleiden naar de kapel. Ook heeft hij toestemming om volgende week bij de begrafenis te zijn.

De zoon van de koningin werd half juni veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor onder meer twee verkrachtingen en mishandeling. Hij ging tegen de uitspraak in beroep. Høiby zit sinds februari vast.