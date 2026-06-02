De Britse acteur Idris Elba is dinsdag geridderd door koning Charles tijdens een ceremonie op Windsor Castle, meldt het Britse hof. Elba kreeg de koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten voor jongeren.

De 53-jarige acteur, bekend van de Amerikaanse misdaadserie The Wire en politieserie Luther, richtte in 2022 de Elba Hope Foundation op die zich inzet om jongeren die opgroeien in armoede betere kansen te geven. Op Instagram laat de acteur weten "dankbaar te zijn" voor de koninklijke onderscheiding.

Tijdens dezelfde ceremonie werden ook de olympische kunstschaatskampioenen Jayne Torvill en Christopher Dean en actrice en comédienne Meera Syal geridderd.