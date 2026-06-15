Advocaten Høiby: hoger beroep ligt voor de hand

De advocaten van Marius Borg Høiby overwegen hoger beroep in te stellen tegen het vonnis van de rechtbank in Oslo. Petar Sekulic en Ellen Holager Andenæs zeggen tegen het Noorse persbureau NTB dat een beroep "voor de hand ligt". "Maar dat is natuurlijk iets waar we met onze cliënt over moeten praten", stellen ze.

De advocaten hebben nog geen kans gehad om met Høiby te overleggen. Hij woonde de uitspraak maandag niet bij om gezondheidsredenen. Hij volgde de zitting op afstand via een videoverbinding. Sekulic en Andenæs zeggen ook dat ze het vonnis eerst moeten bestuderen voor ze meer kunnen zeggen over een eventueel beroep.

De twee advocaten geven verder aan dat er delen van het vonnis zijn waar ze tevreden over zijn en delen waar ze kritischer over zijn. Ze hadden Høiby naar eigen zeggen voorbereid op verschillende uitkomsten.

Vrijspraak

Høiby stond terecht voor verkrachting van vier slapende vrouwen, maar is voor twee gevallen vrijgesproken. Het gaat om de incidenten die in de herfst van 2023 in Lofoten en in november 2024 in een hotel in Oslo zouden hebben plaatsgevonden. De verkrachtingen die plaatsvonden op de kroonprinselijke residentie Skaugum in 2018 en in een appartement in Oslo in maart 2024 achtte de rechter wel bewezen.

De rechtbank veroordeelde Høiby ook voor onder meer geweld tegen zijn ex-vriendin en influencer Nora Haukland. Daarnaast moet hij vier slachtoffers een schadevergoeding betalen. De totale som bedraagt ruim 58.000 euro.