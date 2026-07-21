Akishino en Kiko brengen negendaags bezoek aan Paraguay

De Japanse kroonprins Akishino en zijn vrouw kroonprinses Kiko gaan volgende maand op reis. Ze brengen half augustus een negendaags bezoek aan Paraguay, heeft het Japanse hof bekendgemaakt.

In het Zuid-Amerikaanse land staan Akishino en Kiko onder meer stil bij het feit dat het dit jaar negentig jaar geleden is dat de eerste Japanse migranten zich er vestigden. Ze spreken met de vertrekkers en hun nakomelingen. Ook staat er een ontmoeting met president Santiago Peña op het programma.

Akishino en Kiko gaan niet vaak naar het buitenland. De reis wordt pas hun eerste overzeese sinds december 2024, toen Turkije de bestemming was. Sinds Akishino's broer Naruhito keizer werd in 2019 brachten ze in totaal vijf buitenlandse bezoeken.